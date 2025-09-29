Festa di San Michele Arcangelo – Proiezione film “Come Rugiada”

Come Rugiada approda all’oratorio San Michele di Foppenico, a Calolziocorte, Venerdì 3 ottobre alle 20.30 nella serata inaugurale della tradizionale Festa San Michele verrà presentato il docufilm realizzato dall’Assoc.

È proprio a Foppenico che 35 anni fa nel 1990, un gruppo di giovani volontari unendosi in associazione scelsero di impegnare il loro tempo libero con le persone disabili, con un doppio intento: promuovere iniziative tese a migliorarne la qualità della vita favorendone i processi di integrazione sociale e sensibilizzare i cittadini su diritti e solidarietà nei loro confronti. È possibile che una cinepresa riesca a rompere la corazza della disabilità e sveli la profonda e ricca umanità che nasconde? Come può la fragilità condivisa diventare forza mite e impedire al mondo di perire sotto i colpi della muscolarità e della violenza? Girato tra il 2023 e 2024 al Centro Diurno Disabili “Rugiada” di Calolziocorte e nel territorio del lecchese sotto la regia di Carlo Limonta, con soggetto e sceneggiatura di Carlo Limonta e Angelo Gandolfi, i protagonisti sono narrati dalla voce fuoricampo di forte impatto simbolico, mentre le immagini traducono la severa realtà in lampi di intenso lirismo, tuttavia evitando cedimenti pietistici o censure da politically correct. Volontari, operatori, genitori, tecnici dei servizi, raccontano e si raccontano, senza eccezione alcuna, come la condivisione delle fragilità ha cambiato la loro visione delle vicende umane.

Il film della durata di 40’ ha debuttato il 14 novembre 2024 in prima nazionale nella prestigiosa cornice della Sala Capitolare del Senato a Roma su invito del sen. Tino Magni e in prima visione pubblica all’Auditorium di Calolziocorte il 18 gennaio 2025 con la presenza del ministro alle disabilità Alessandra Locatelli. Musiche originali dei musicisti originali del gruppo Ouroborus. Con la proiezione del 3 ottobre il docufilm arriva alla 15° a replica e verrà prossimamente iscritto al Festival del Cinema Nuovo – Films & disability a Bergamo.

La serata del 3 ottobre prenderà il via alle 19.00 con una cena conviviale su prenotazione e al termine della proiezione seguirà un momento di testimonianza e confronto con chi si occupa di fragilità.