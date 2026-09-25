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Festa di San Michele Arcangelo

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Ottobre torna la Festa di San Michele Arcangelo all’Oratorio di Foppenico (Calolziocorte) dedicata alla comunità e alle famiglie del territorio.

La festa patronale prende il via, venerdì 2 ottobre, con la Cena in Bianco, su prenotazione, organizzata per sostenere la sostituzione del ponticello che collega l’Oratorio al Campo Sportivo. A seguire una serata di karaoke, animazione e musica.

Sabato 3 ottobre si continua con la staffetta di San Michele con partenza da Treviolo per la benedizione della fiaccola da parte di Don Andrea e arrivo in Oratorio alle 19.00 per l’accensione del braciere. Dalle 17.30 anche l’Open Day della Banda Giuseppe Verdi e dalle 19.00 aperte cucina, griglieria e pizzeria.

La serata continua con l’evento clou della festa: la performance anni ‘90 della cover band IgnoranToon, che farà rivivere le sigle dei cartoni animati più amati in un coinvolgente spettacolo rock.

Domenica 4 ottobre alle 16.00 la tradizionale processione dalla Chiesa di San Michele a Foppenico. A seguire castagnata in Oratorio e la sera pizzeria e cucina aperte.

L’ingresso è sempre libero e gratuito.

 

 

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