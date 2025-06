Festa di San Vito a Civate

La tradizionale Festa Patronale organizzata ormai da diversi anni dal Comune di Civate e dalla Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, in collaborazione con le Associazioni Civatesi, torna anche quest’anno nella sua forma consueta. Tre giorni di festa, in Piazza Antichi Padri, con eventi per tutte le età all’insegna della gioia e del ritrovarsi insieme.

Si inzierà Venerdì 13 Giugno con l’apertura dei gonfiabili e della cucina e, alle 21.00, l’atteso dj set di Fargetta, che sarà seguito, alle 23.00, da una spaghettata aglio olgio e peperoncino. Sabato 14 inizierà alle 18.15 con la partenza della Color Run, una corsa divisa in due percorsi di 5 o 2 chilometri a cui è possibile iscriversi entro il 9 giugno tramite l’apposito QR code. La serata sarà poi animata, oltre che dai solito gonfiabili e dalla cucina, anche dalla musica dei TAZMANIA. L’evento si conclude alle 12.30 di domenica 15 giugno quando, a seguito della messa delle 11.00, si terrà un pranzo in oratorio con le associazioni aperto a tutta la cittadinanza. Il pranzo costa 15 ed è necessario prenotarsi entro il 9 giugno a questi numeri: Paolo 348 4951878 o Biblioteca 0341 551858.