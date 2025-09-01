Festa Gruppo Alpini Colico
Domenica 7 Settembre, in Località San Rocco a Colico, torna la Festa Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini di Colico.
Di seguito il programma della giornata:
- ore 10,30 Alzabandiera
- ore 11,00 Santa Messa
- ore 12,30 Rancio Alpinoa base di polenta, arrosticini, salsiccetta in umido, missultin, musica e tanta allegria
Si segnala che a causa di altro evento per accedere alla località di San Rocco bisognerà obbligatoriamente percorrere la via Villatico fino alla rotonda (chiesa di Villatico) e poi proseguire su via Fontanedo fino all’area picnic Acqua la Fevra.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, dopo e durante la manifestazione.
In caso di maltempo la manifestazione sarà postipata alla domenica sucessiva.