RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
20.3 C
Comune di Lecco
lunedì, Settembre 1, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Festa Gruppo Alpini Colico

Domenica 7 Settembre, in Località San Rocco a Colico, torna la Festa Alpina, organizzata dal Gruppo Alpini di Colico.

Di seguito il programma della giornata:

  • ore 10,30 Alzabandiera
  • ore 11,00 Santa Messa
  • ore 12,30 Rancio Alpinoa base di polenta, arrosticini, salsiccetta in umido, missultin, musica e tanta allegria

Si segnala che a causa di altro evento per accedere alla località di San Rocco bisognerà obbligatoriamente percorrere la via Villatico fino alla rotonda (chiesa di Villatico) e poi proseguire su via Fontanedo fino all’area picnic Acqua la Fevra.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, dopo e durante la manifestazione.

In caso di maltempo la manifestazione sarà postipata alla domenica sucessiva.

Tags: , , ,

Data

07 Settembre 2025

Ora

10:30

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 07 Settembre 2025
  • Ora: 04:30

Luogo

Località San Rocco - Colico
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -