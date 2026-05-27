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Festa in piazza degli studenti

Venerdì 29 Maggio la Consulta Provinciale degli Studenti, assieme ad alcuni Enti del territorio lecchese, è lieta di invitare le scolaresche degli Istituti di ogni ordine e grado, famigliari ed amici, per la giornata che avrà luogo a Lecco presso l’Urban center ‘La Piccola’ nel piazzale Cassin dalle 16.00 alle 23.30.

Durante la giornata gli studenti, le scuole citate ed altri Enti che hanno collaborato con il mondo della Scuola, avranno modo di esporre i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico, coinvolgendo il pubblico presente con interessanti proposte creative.

Animeranno la giornata cori, orchestre e gruppi musicali.

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