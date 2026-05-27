Festa in piazza degli studenti
Venerdì 29 Maggio la Consulta Provinciale degli Studenti, assieme ad alcuni Enti del territorio lecchese, è lieta di invitare le scolaresche degli Istituti di ogni ordine e grado, famigliari ed amici, per la giornata che avrà luogo a Lecco presso l’Urban center ‘La Piccola’ nel piazzale Cassin dalle 16.00 alle 23.30.
Durante la giornata gli studenti, le scuole citate ed altri Enti che hanno collaborato con il mondo della Scuola, avranno modo di esporre i lavori realizzati nel corso dell’anno scolastico, coinvolgendo il pubblico presente con interessanti proposte creative.
Animeranno la giornata cori, orchestre e gruppi musicali.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
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21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
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27 Maggio 2026
34°C
poche nuvole
Previsioni orarie
16:00
31°/33°°C 0.26 mm 26% 5 mph 41% 1016 mb 0 mm/h
19:00
26°/31°°C 0.25 mm 25% 2 mph 46% 1016 mb 0 mm/h
22:00
22°/26°°C 0.21 mm 21% 4 mph 56% 1017 mb 0 mm/h
01:00
18°/18°°C 0.21 mm 21% 3 mph 83% 1019 mb 0 mm/h
04:00
18°/18°°C 0 mm 0% 2 mph 83% 1020 mb 0 mm/h
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