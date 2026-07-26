Dal 24 al 29 luglio Bellano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con la Festa Patronale dei Santi Nazaro e Celso, un ricco calendario di iniziative pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in un percorso che unisce tradizione religiosa, cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

La Festa Patronale rappresenta ogni anno un importante momento di incontro e condivisione, capace di coniugare il valore delle tradizioni religiose con un’offerta culturale e ricreativa di qualità, contribuendo a promuovere Bellano come luogo di accoglienza, cultura e vivacità sul Lago di Como.

La manifestazione prenderà il via venerdì 24 luglio alle 21.00 in Piazza Tommaso Grossi con il concerto live degli Old Miners, che inaugurerà ufficialmente i festeggiamenti.

Il programma proseguirà sabato 25 luglio alle 10.30 con la visita guidata a cura di Chiara Gatti e dei Custodi del Patrimonio di Bellano che accompagnano il pubblico in un percorso immersivo alla scoperta della mostra Devota. Arte e sacro. Territorio e comunità, in San Nicolao Arte Contemporanea, Museo Giancarlo Vitali, chiese di Santa Marta, dei Santi Nazaro e Celso, di San Rocco e di Sant’Andrea.

In serata, alle 21.30, il grande concerto dei Queen Mania con Salvo Vinci ai Giardini dell’Eliporto, uno spettacolo dedicato alla musica della leggendaria band britannica.

La giornata di domenica 26 luglio sarà animata dalla Pedesina Jazz Band, che si esibirà alle 11.00 in Piazza Santa Marta, mentre alle 21.00 il Palasole ospiterà il concerto Il grande Cinema in concerto, un emozionante viaggio attraverso le più celebri colonne sonore del Cinema. Un’intera orchestra da 40 elementi sarà accompagnata dalle immagini più belle del grande schermo.

Ingresso libero.

Particolarmente attesa sarà la Festa della Vigilia, in programma lunedì 27 luglio, cuore pulsante della manifestazione.

Dalle ore 10:00 il lungolago ospiterà i tradizionali mercatini, mentre dalle 19:00 le associazioni del paese proporranno un’ampia offerta di Local Street Food con sapori e prodotti del territorio, e il truck PizzAutobus Valtellina.

Sarà attivo un servizio di navetta gratuita da Dervio e Vendrogno.