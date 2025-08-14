Festa Patronale di San Bartolomeo a Contra
La tradizionale festa patronale di San Bartolomeo a Contra di Missaglia si svolgerà quest’anno in tre serate di musica, cibo e divertimento.
Si inizia Venerdì 22 Agosto, quando la festa verrà aperta alle 18.00 (apertura delle cucine alle 19.00). A seguire il concerto tributo a Ligabue degli Effettoliga alle 21.30 in via San Bartolomeo a Contra.
Sabato 23 Agosto si terrà il torneo di basket 3 vs 3, seguito alle 18.00 da un’esibizione di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri Drago Azzurro. L’evento clou, alle 21.30, sarà il concerto di Daniele Bellitto sempre in Via San Bartolomeo a Contra.
La festa si chiude Domenica 24 Agosto con un’intera giornata dedicata al patrono, partendo dalla messa delle 9.30 ai vespri solenni delle 15.30. Dalle 16.00 ludoteca itinerante a cura de Il Tarlo e, dopo l’esibizione di tiro con l’arco e un percorso di mobility dog, il concerto di Davide Marchetta alle 21 .00.