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sabato, Settembre 12, 2026
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Festa Patronale di Santa Maria Hoè

Da Venerdì 11 a Mercoledì 23 Settembre Santa Maria Hoè opsiterà la tardizionale Festa Patronale. La città sarà animata da messe, musica, quiz e spettacoli per più di 10 giorni. Per il programma completo è possibile consultare la locandina.

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