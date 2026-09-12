Festa Patronale di Santa Maria Hoè
Da Venerdì 11 a Mercoledì 23 Settembre Santa Maria Hoè opsiterà la tardizionale Festa Patronale. La città sarà animata da messe, musica, quiz e spettacoli per più di 10 giorni. Per il programma completo è possibile consultare la locandina.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
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Lecco
Lecco
12 Settembre 2026
22°C
cielo sereno
Previsioni orarie
19:00
23°/24°°C 0 mm 0% 2 mph 69% 1021 mb 0 mm/h
22:00
22°/23°°C 0 mm 0% 4 mph 73% 1022 mb 0 mm/h
01:00
22°/22°°C 0 mm 0% 4 mph 79% 1023 mb 0 mm/h
04:00
21°/21°°C 0 mm 0% 3 mph 82% 1023 mb 0 mm/h
07:00
22°/22°°C 0 mm 0% 3 mph 81% 1024 mb 0 mm/h
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