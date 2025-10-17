Festa per Halloween – “BRRR…IVIDI”

Venerdì 31 Ottobre presso l’Oratorio di Foppenico si terrà BRRR…IVIDI, una serata a tema dedicata ai bambini e alle famiglie della comunità. La serata sarà un’occasione di condivisione e di festa, ricca di iniziative coinvolgenti e divertenti.

Alle 18.15 e alle 19.15 verrà realizzato il laboratorio “Decora la tua zucca!” su prenotazione e un aperitivo “pauroso” al bar. I volontari dell’Oratorio prepareranno un menù a tema, con hamburger, hot dog, panini con pollo e vegani, zucchero filato, frittelle e tante caramelle. La musica farà da sottofondo per in tutta la serata con un’ animazione dedicata ai bambini. Giochi, baby dance, karaoke e balli di gruppo arricchiranno l’evento.

Alle 21.00 l’Oratorio ospiterà l’associazione del territorio Virtus in Ludis per una esibizione a tema. Infine, grazie alla gelateria “C’era una volta” verranno estratti cinque scontrini vincenti per accapararrsi altrettante vaschette di gelato da 5kg, oltre ad altri premi a sopresa. Questa serata è stata resa possibile grazie alla Pro-Loco di Calolziocorte e a tutti i volontari del territorio.