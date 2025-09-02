RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Comune di Lecco
martedì, Settembre 2, 2025
Festa Rionale di Maggianico 2025

Torna la storica Festa Rionale di Maggianico, organizzata presso l’Oratorio di via Zelioli 13. La manifestazione si svolgerà dal 5 al 14 settembre, in occasione della ricorrenza del voto a San Rocco. Un appuntamento molto atteso dalla comunità, ricco di musica, buon cibo, attività per bambini e momenti di spiritualità.

Si parte venerdì 5 settembre con l’apertura della cucina, che proporrà un delizioso risotto al pesce persico, accompagnata dalla serata musicale con il Nat Wisper GroupSabato 6 settembre, invece, si potrà gustare una cena a base di stinco con polenta, seguita dal concerto tributo ai Pinguini Tattici Nucleari con la band I-Pinguini.

Domenica 7 settembre sarà una giornata ricca di eventi: alle 9 prenderà il via la 10ecima edizione del Km Verticale del Magnodeno, seguita dalle premiazioni e dal pranzo in oratorio. Alle 17 è previsto l’arrivo della 50esima Fiaccolata da Roma, con l’accensione del tripode e la celebrazione della Santa Messa. La serata proseguirà con una cena a base di pappardelle al ragù di cinghiale, e dalle 21 il revival della Fiaccolata del 1975, con ospiti speciali, proiezioni video e la musica dei Messaggio ’73.

Si prosegue lunedì 8 settembre con la cucina dedicata ai pizzoccheri, seguita da una serata di ballo liscio con l’orchestra Mario D’Ambrosio e la T.D. BandMartedì 9 settembre, invece, cena con piatto a sorpresa e spettacolo teatrale a cura della compagnia San Genesio di Maggianico.

Mercoledì 10 settembre, in menù piatti di pesciolini in carpione o insalata di mare, seguiti alle 21:30 dal tributo a Jovanotti con il gruppo JovanotteGiovedì 11, cena speciale con risotto del Magnodeno e cervo ai frutti di bosco preparato dal Gruppo Alpini Maggianico-Chiuso, seguita dal concerto multimediale dell’Orchestra Stoppani in Musica, diretta da M. Fasoli ed E. Tartara.

Nel fine settimana, venerdì 12, alle 12:30 pranzo organizzato dal “Centro La Fonte”, apertura cucina con polenta taragna e, in serata, grande live show con la Tazmania Band.
Sabato 13, cena a base di gnocchi di zucca, seguita alle 20:30 dal tradizionale Sanremoino Festival, 37esima edizione, in collaborazione con Radio Lecco Città Continental.

Domenica 14, alle ore 11, saluto a Don Ottavio con tutta la comunità pastorale. Dopo il pranzo comunitario, la serata proseguirà alle 20:30 con la Santa Messa e la processione eucaristica in memoria del voto a San Rocco.

Ogni sera saranno aperti il Bazar Missionario e l’area animazione per bambini, organizzata in collaborazione con la scuola dell’infanzia S. Giuseppe, con tanto divertimento garantito anche dai giochi gonfiabili.

La cucina, con piatti tipici e pizze cotte nel forno a legna, sarà a disposizione tutte le sere dalle 19:15, offrendo un menù variegato che include polenta, salsicce, costine, tagliata, wurstel, tagliere misto, patatine e hamburger.

La Festa Rionale di Maggianico si conferma un evento capace di unire fede, tradizione, musica e convivialità, coinvolgendo con entusiasmo famiglie, giovani e anziani in un’atmosfera di festa e piena partecipazione.

Per info si rimanda a questo link.

Maggianico - Lecco
