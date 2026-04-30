Si tiene a presso la Baita di Pian Sciresa, a Malgrate, la Festa Sociale 2026, organizzata in occasione del 1 Maggio. Dalle 9.00 alle 17.00 i partecipanti potranno godere di una giornata ricca di divertimento per tutti. In caso di pioggia il concorso e i laboratori saranno annullati, mentre la festa si svolgerà regolarmente. Il costo di partecipazione è di 15 euro.