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giovedì, Aprile 30, 2026
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FESTA SOCIALE 2026

Si tiene a presso la Baita di Pian Sciresa, a Malgrate, la Festa Sociale 2026, organizzata in occasione del 1 Maggio. Dalle 9.00 alle 17.00 i partecipanti potranno godere di una giornata ricca di divertimento per tutti. In caso di pioggia il concorso e i laboratori saranno annullati, mentre la festa si svolgerà regolarmente. Il costo di partecipazione è di 15 euro.

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