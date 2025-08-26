Festa Sotto il Campanile – Corsa serale in memoria di Fabio Pozzi

Il Gruppo Podistico Libertà di Galbiate è lieto di invitare la cittadinanza all’11° edizione della Corsa Serale non competitiva di 6 km in memoria di Fabio Pozzi. La corsa è pensata per tutti: sportivi, famiglie, bambini e chiunque voglia vivere una serata all’insegna del movimento e della condivisione.

Il ritrovo è fissato per le 19.00 presso l’Oratorio di Galbiate, punto di partenza e arrivo della corsa. Le iscrizioni saranno aperte dalle 18.00 del giorno stesso e la quota di partecipazione, che comprende anche pastasciutta e una bottiglia d’acqua, è di 5 euro. Sono disponibili docce al termine della gara.

Un’occasione speciale per ricordare insieme Fabio Pozzi, godere di una camminata, corsa leggera ouna sfida da vivere con gli amici nel cuore di Galbiate e nel fantastico borgo di Camporeso e condividere un pasto in compagnia.