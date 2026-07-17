Da Mercoledì 22 a Domenica 26 luglio, ad Airuno, torna la Festalpina Airunese 2.0. A prendersi carico dell’organizzazione della manifestazione, giunta alla sua 30° edizione, sarà la pro loco del paese.
Ogni giorno verrà caratterizzato da musica diversa:
- Mercoledì 22 luglio: NOXOUT
- Giovedì 23 luglio: GIOVANI WANNABE (tributo PINGUINI TATTICI NUCLEARI)
- Venerdì 24 luglio: ITALIAN WOMEN TRIBUTE + NOTTE ROSA
- Sabato 25 luglio: PARTY90
- Domenica 26 luglio: DANIELE BELLITTO
Ad accompagnare gli artisti presenti non mancheranno i resident djs GUBBRE e DAB.
Spazio inoltre allo sport con il torneo di calcio a 7 Airuno League organizzato dall’unione sportiva oratorio, ma anche a cultura, volontariato e sensibilizzazioni.
Gli organizzatori, infatti, in collaborazione con la consulta giovani, con l’iniziativa sotto l’ala dell’airone, ospiteranno, tutte le sere, varie realtà del territorio per rendere la FESTALPINA, non solamente un’occasione di svago ed aggregazione, ma anche un momento di consapevolezza e comunità. Interverranno infatti:
- AVIS AIRUNO
- ASBBI
- FABIO SASSI – IL NESPOLO
- LA CASA DEI RAGAZZI
- L’ALTRA METÀ DEL CIELO
- OFFICINA DONNA
- ECMO PER LA VITA ONLUS
- IL GABBIANO ODV
- PROBABILITÀ APS