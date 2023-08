Festambiente 2023

E’ con il cuore pieno di gioia che possiamo annunciarvi il ritorno di un evento per noi molto importante: Festambiente.

Si tratta di un evento in cui varie passioni si incontrano. La passione per la natura; per il benessere; per la sostenibilità; per l’artigianato; il buon cibo e chi ne ha più ne metta.

Programma Evento:

Mattino:

9.30 YOGA IN TERRAZZA

10.00 MERCATINI di ARTIGIANATO e BENESSERE

10.30 COLAZIONE con TORTE ARTIGIANALI

10.30 PASSEGGIATA NATURALISTICA con ELIANTE

11.00 LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO

E RACCOLTA DI ERBE SPONTANEE PER LA CREAZIONE

DI PESTI

dalle 12.00

– PRANZO all’EREMO di MONTE BARRO

– BIRRA ALLA SPINA di HERBA MONSTRUM

– CESTI DA PIC NIC di CASCINA SELVETTO

Pomeriggio:

dalle 14.00 alle 17.00 VISITA GRATUITA

AL MUSEO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO

14.30 PASSEGGIATA STORICA con ELIANTE

dalle 14.00 alle 19.00 LABORATORI

15.00 Dimostrazione saponi naturali

dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio di CESTERIA e WORKSHOPS TEMATICI

Sera:

19.00 APERITIVO IN TERRAZZA

19.30 POETRY SLAM

dalle 21.00 MUSICA DAL VIVO con COLLAGENE e VOLPI E

POGGI

PER INFO

www.ostelloparcobarro.it

info@ostelloparcobarro.it

VI ASPETTIAMO NUMEROSI