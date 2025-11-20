Feste di Natale a Molteno

L’Amministrazione Comunale di Molteno presenta gli eventi natalizi per l’inverno 2025-2026.

Il 29 novembre si inizia con la consegna dei doni per gli ultra-ottantenni residenti tra le vie del centro, a cura del Gruppo Adolescenti dell’Oratorio San Giovanni Bosco; in caso di mancato recapito i doni potranno essere recuperati in Municipio una volta terminati i giri di consegne a domicilio.

Il 30 novembre, presso la Trattoria Posteria Binda, ci sarà il pranzo di natale per gli over 75; alla sera, presso il Teatro dell’Oratorio alle 21.00, Stendhart Teatro organizzerà lo spettacolo Sempre la stessa storia, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Il 1° dicembre alle 19.30, presso il Centro Sportivo “Al terzo tempo”, l’Amministrazione Comunale offrirà rinfresco e auguri natalizi ai volontari del Comune e i rappresentanti delle Associazioni di volontariato.

Il 7 dicembre si terrà l’edizione 2025 dei mercatini natalizi: presso Piazza Risorgimento e Via Roma sarà possibile visitare i mercatini natalizi, realizzati a cura di commercianti, hobbisti e associazioni del territorio. Nel corso dell’intera giornata verrà addobbato l’Albero di Natale, con i bambini che potranno appendere le decorazioni, aiutati dai Trampolieri. Durante la giornata sono programmate numerose iniziative: i volontari del Gruppo Amici di Molteno prepareranno la trippa per tutti e il PSG MoltenoBrongio preparerà la cazzuola; gli zampognari creeranno atmosfere natalizie con la loro musica; i volontari dell’Associazione GRI Italia cureranno l’iniziativa “Imbuca la tua lettera per Babbo Natale”; dalle 10.00 alle 12.30 i Trampolieri tra le nuvole sfileranno per le vie del centro; per le vie del paese e presso la sede dell’Associazione Pensionati Moltenesi si terrà la mostra di pittura a cura di Bruno Franchi; alle 15.30 inizierà il laboratorio per bambini con letture animate “Tra le stelle con Santa Lucia”, presso la sala mensa della Scuola Primaria.

Il 10 dicembre alle 20.45, presso la sala Consiliare del Municipio, verranno consegnati i premi studio agli studenti meritevoli, con riferimento l’anno scolastico 2024/2025: saranno presenti il Dirigente dell’ICS Molteno, il prof. Marco Magni, e AVIS Costa Masnaga.

Il 20 dicembre, alle 17.30, tornerà Una slitta di doni, con Babbo Natale che consegnerà i doni presso il Parco di Villa Rosa. L’iniziativa è a cura del Gruppo Amici di Molteno; i doni potranno essere consegnati presso la biblioteca i sabati 6 e 13 dicembre, dalle 14.00 alle 18.00. Alle 20.30 il Corpo Musicale Santa Cecilia di Molteno offrirà il Concerto di Natale presso l’Oratorio San Giovanni Bosco.

Anche l’anno nuovo comincerà in musica: il 3 gennaio alle 20.45, presso la Chiesa dell’Oratorio S. Giovanni Bosco, si terrà il concerto gospel di inizio anno a cura di NoiVoiLoro Gospel Singers; l’ingresso è gratuito.

La serie si chiuderà il 10 gennaio con la premiazione degli utenti della Biblioteca che, durante il 2025, hanno letto più libri.

L’Amministrazione ringrazia la Parrocchia di Molteno, i volontari, le scuole e le Associazioni per la realizzazione degli eventi natalizi. In caso di maltempo verranno fornite indicazioni sul sito web e sui canali social del Comune di Molteno.Le decorazioni sulle fioriere delle vie del centro sono state realizzate dai bambini della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia “La Chiocciola”.