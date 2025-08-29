Festival Ben Essere

Prenditi cura di te alla seconfa Edizione del Festival del Benessere: una giornata speciale all’insegna del relax, della salute e dell’armonia, organizzata dalla Pro Loco di Mandello, con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario, in collaborazione con G.A.Mag. e la partnership de “La Cà del Tuscan”.

Due giornate dedicate al benessere tra natura, movimento e consapevolezza: un weekend speciale per rigenerare corpo e mente.

Sabato 30 agosto – Località Maggiana, Mandello del Lario

Un’esperienza immersiva dentro e fuori le antiche mura della Torre di Federico Barbarossa.

Una giornata tra natura e spiritualità, per ritrovare il contatto con sé stessi e con l’ambiente.

Durante tutta la manifestazione, oltre ai numerosi eventi proposti, il borgo si anima di saggezza antica, con letture di rune, messaggi dal destino e di momenti dedicati al benessere con una assaggio di Aloe Vera Gel, per rigenerare corpo e mente in modo naturale.

Domenica 31 agosto – Piazza Italia, Mandello del Lario

Dalle 8:30 alle 19:00, piazza Italia si trasforma in un’oasi di relax, il tutto immersi in una splendida cornice e un’atmosfera rigenerante.