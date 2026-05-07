Festival del libro per ragazzi
Arriva Sabato 9 Maggio a Mandello del Lario il Festival del libro per ragazzi: dalle 10.00 alle 18.30 Piazza Leonardo da Vinci si trasformerà per ospitare il grande evento di lettura e scambio culturale. Alle 10.30 si terrà la premiazione del concorso di poesia “Riccardo Zelioli”, dalle 10.00 alle 18.00 si terranno diversi laboratori di ludopuzzle ed ecogiochi, mentre alle 16.00 ci sarà la merenda per tutti.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
Lecco
8 Maggio 2026
13°C
cielo sereno
Previsioni orarie
04:00
13°/13°°C 0 mm 0% 3 mph 82% 1015 mb 0 mm/h
07:00
15°/15°°C 0.2 mm 20% 2 mph 82% 1015 mb 0 mm/h
10:00
20°/20°°C 1 mm 100% 3 mph 70% 1016 mb 0 mm/h
13:00
22°/22°°C 1 mm 100% 5 mph 63% 1016 mb 0 mm/h
16:00
22°/22°°C 0.89 mm 89% 4 mph 59% 1015 mb 0 mm/h
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