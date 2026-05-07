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Festival del libro per ragazzi

Arriva Sabato 9 Maggio a Mandello del Lario il Festival del libro per ragazzi: dalle 10.00 alle 18.30 Piazza Leonardo da Vinci si trasformerà per ospitare il grande evento di lettura e scambio culturale. Alle 10.30 si terrà la premiazione del concorso di poesia “Riccardo Zelioli”, dalle 10.00 alle 18.00 si terranno diversi laboratori di ludopuzzle ed ecogiochi, mentre alle 16.00 ci sarà la merenda per tutti.

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