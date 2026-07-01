Festival di Bellagio e del Lago di Como: “Lo schiaccianoci”

La 15° edizione del Festival di Bellagio e del Lago di Como fa tappa a Civate Domenica 5 Luglio alle 20.45 presso la Chiesa di S. Calocero (accesso da P.za Antichi Padri). Il concerto si intitola Lo Schiaccianoci e sarà un viaggio tra le atmosfere fiabesche di Čajkovskij e le suggestioni contemporanee di Morricone e Farkas.

Il Zacea Quintet propone un programma che attraversa mondi immaginari e paesaggi sonori di grande fascino. L’ingresso è libero.