Festival di Bellagio e del Lago di Como: “Lo schiaccianoci”
La 15° edizione del Festival di Bellagio e del Lago di Como fa tappa a Civate Domenica 5 Luglio alle 20.45 presso la Chiesa di S. Calocero (accesso da P.za Antichi Padri). Il concerto si intitola Lo Schiaccianoci e sarà un viaggio tra le atmosfere fiabesche di Čajkovskij e le suggestioni contemporanee di Morricone e Farkas.
Il Zacea Quintet propone un programma che attraversa mondi immaginari e paesaggi sonori di grande fascino. L’ingresso è libero.
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Lecco
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1 Luglio 2026
20°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
20°/23°°C 0.8 mm 80% 6 mph 63% 1014 mb 0 mm/h
22:00
21°/22°°C 0 mm 0% 6 mph 65% 1014 mb 0 mm/h
01:00
22°/23°°C 0 mm 0% 6 mph 60% 1015 mb 0 mm/h
04:00
22°/22°°C 0 mm 0% 3 mph 58% 1016 mb 0 mm/h
07:00
23°/23°°C 0 mm 0% 3 mph 56% 1018 mb 0 mm/h
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