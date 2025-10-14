Festival “La Passione per il Delitto” – Incontro con 18 autori

Domenica 19 Ottobre l’ottocentesca Villa Greppi di Monticello Brianza torna ad accogliere La Passione per il Delitto, il festival dedicato alla narrativa poliziesca giunto con successo alla sua ventiquattresima edizione. L’edizione 2025 propone una vera e propria maratona di incontri – sei in tutto, a ingresso gratuito – che dalle 11.30 alle 18.30 porteranno sul palco diciotto autori, tra scrittori, giornalisti e saggisti, pronti a raccontare trame, atmosfere e retroscena dei loro ultimi romanzi. Il tutto, come da tradizione, arricchito da un momento conviviale che è ormai rito per gli affezionati: il “pranzo in giallo”, offerto dal festival a tutti i presenti.

Ad aprire l’edizione Domenica 19 Ottobre alle 11.30 indagini tutte al femminile tra intuizione, ironia e misteri da svelare in un dialogo a tre voci condotto da Loretta Molinari con Emilio Martini (pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni) La numero 1 (Corbaccio), Ilaria Riboldi La coscienza del rospo (Golem) e Rosa Teruzzi La giostra delle spie (Sonzogno).

Alle 12.30 sale sul palco un terzetto d’eccezione, moderato dalla scrittrice Elisabetta Bucciarelli. A confrontarsi con il pubblico Paola Barbato, tra le firme più apprezzate del noir italiano contemporaneo, con La torre d’avorio (Neri Pozza); Valerio Varesi, con un nuovo capitolo delle indagini del commissario Soneri, Lago Santo(Mondadori); e Domenico Wanderlingh, autore di L’ultima estate a Villa Domus(Guanda), romanzo che intreccia mistero e memoria.

Alle 13.30, una pausa gustosa e conviviale attende tutti i partecipanti: il pranzo caratterizzato dai colori giallo e nero, simbolo dell’anima accogliente e popolare del festival, che ogni anno richiama un pubblico numeroso e appassionato.

Il pomeriggio riprende alle 14.30 con l’incontro condotto dalla giornalista Nicoletta Sipos che introduce tre nuove proposte del noir italiano: Antonio Boggio con Assassinio all’Isola di San Pietro (Mondadori), un giallo ambientato nella Sardegna più autentica; Daniele Bresciani, che con La lince sa aspettare (Bompiani) racconta un’indagine tesa e attuale; e Gian Andrea Cerone, autore de La curva dell’oblio(Guanda), terzo romanzo con protagonista il commissario Mandelli.

Alle 15.30, Mauro Cereda guida la conversazione con Massimo Gardella, autore di Le luci nel bosco (Tre60); Umberto Montin, con il suo Bruma serenissima (Mursia), noir raffinato ambientato tra le calli veneziane; e Marina Visentin che con A mani nude (Laurana) porta in scena una protagonista forte e determinata.

La penultima tappa della giornata è alle 16.30, con la moderazione di Marco Proserpio e un trio di romanzi capaci di sorprendere e spiazzare. In dialogo Federico Anelli, autore di Falso indaco (Todaro); il duo De Bellis & Fiorillo, con il romanzo Dove si mangia la nebbia (Piemme) e Gianluca Morassi, che presenta Il killer con la balestra (Bolis), un’indagine fuori dagli schemi.