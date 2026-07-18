Festival Musica sull’Acqua: “A colazione con…”
L’alba di Domenica 19 Luglio, a Colico, si colora di suoni grazie al Festival Musica sull’Acqua: è infatti previsto per le 6.30, presso la Spiaggia Selvaggia, il concerto A Colazione Con… Il violino di Franco Senese e la danza di Ambra Senatore interpreteranno Alia Fantasia di N. Matteis, Fantasia n. 1 TWV 40:14 di G.F. Telemann, Passacaglia in sol minore dell’angelo custode C 105 di H.I.F. Biber e Ciaccona in re min ore BWV 1004 di J.S. Bach. Il ritrovo è previsto per le 5.45 presso l’Auditorium “M. Ghisla”. I biglietti sono disponibili a questo link.
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Lecco
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18 Luglio 2026
32°C
pioggia leggera
Previsioni orarie
19:00
30°/31°°C 0 mm 0% 4 mph 44% 1009 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 0.29 mm 29% 5 mph 56% 1011 mb 0 mm/h
01:00
24°/24°°C 0.4 mm 40% 6 mph 84% 1014 mb 0 mm/h
04:00
21°/21°°C 0.38 mm 38% 4 mph 82% 1014 mb 0 mm/h
07:00
22°/22°°C 0.02 mm 2% 1 mph 67% 1014 mb 0 mm/h
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