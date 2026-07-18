Festival Musica sull’Acqua: “A colazione con…”

L’alba di Domenica 19 Luglio, a Colico, si colora di suoni grazie al Festival Musica sull’Acqua: è infatti previsto per le 6.30, presso la Spiaggia Selvaggia, il concerto A Colazione Con… Il violino di Franco Senese e la danza di Ambra Senatore interpreteranno Alia Fantasia di N. Matteis, Fantasia n. 1 TWV 40:14 di G.F. Telemann, Passacaglia in sol minore dell’angelo custode C 105 di H.I.F. Biber e Ciaccona in re min ore BWV 1004 di J.S. Bach. Il ritrovo è previsto per le 5.45 presso l’Auditorium “M. Ghisla”. I biglietti sono disponibili a questo link.

