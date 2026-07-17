Festival Musica sull’Acqua – “Il quartetto, forma di civiltà”

Prosegue l’edizione 2026 del Festival Musica sull’Acqua in programma dal 3 al 26 luglio sul Lago di Como tra Colico, Como, Gravedona e Pianello del Lario. Tra i percorsi tematici della 22° edizione del Festival, un ruolo centrale è affidato al focus dedicato a Ludwig van Beethoven, del quale nel 2027 ricorreranno i 200 anni dalla morte.

Un itinerario che esplora l’eredità artistica del compositore e la straordinaria attualità del suo pensiero musicale attraverso il quartetto d’archi, una delle forme più alte della musica da camera.

Il percorso si sviluppa in quattro appuntamenti, che saranno inaugurati mercoledì 15 luglio alle 18.00, alla Residenza Silvestri di Colico, dall’incontro Il Quartetto, forma di civiltà con il musicologo Guido Barbieri e l’artista visivo Velasco Vitali, curatore dell’immagine del Festival.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Fondazione Lydia Silvestri, affronta l’evoluzione del linguaggio beethoveniano attraverso il quartetto d’archi, genere al quale il compositore ha affidato alcune delle sue pagine più innovative e significative. In un emblematico intreccio con il tema stesso dell’edizione 2026 del festival: Civiltà.

I concerti del 16 e 17 luglio vedranno protagonisti artisti affermati di livello internazionale come il violinista Francesco Senese, la violista tedesca Diemut Poppen, tra le più apprezzate della sua generazione, il violinista cileno Israel Gutiérrez Vildósola, fondatore del Kandinsky Quartet, e il violista venezuelano Alessandro D’Amico, accanto ai giovani musicisti di MACH – Music Art Creativity Hub – in concerto rispettivamente all’Auditorium “M. Ghisla” di Colico e al Museo Barca Lariana a Pianello del Lario. Il progetto MACH, incubatore internazionale di creatività ed esperienze rivolto a giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, rappresenta una delle iniziative attraverso cui il Festival investe nella formazione e nella valorizzazione delle nuove generazioni di interpreti.

I programmi attraversano alcune delle pagine più significative della produzione quartettistica di Beethoven. Ai Quartetti dell’op. 18, appartenenti alla prima stagione creativa del compositore e ancora legati ai modelli di Haydn e Mozart, si affiancano il Quartetto op. 74 “delle arpe” e il Quartetto op. 95 “Serioso”, opere della piena maturità che testimoniano il profondo rinnovamento del suo linguaggio musicale.

Il ciclo si concluderà domenica 19 luglio, nella Chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona, con il Kandinsky Quartet, formazione tra le più interessanti della scena cameristica contemporanea, vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo e del Concorso Boccherini, che interpreterà il Quartetto in re maggiore op. 18 n. 3 e il Quartetto in do maggiore op. 59 n. 3, completando il percorso dedicato ai Quartetti di Beethoven.

Biglietti e abbonamenti acquistabili online su Vivaticket o presso la biglietteria del Festival in loco da un’ora prima dell’inizio dei concerti. Servizio di prenotazione telefonica al numero +39 350 529 5856. E-mail: biglietteria@festivalmusicasullacqua.org.