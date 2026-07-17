Festival Musica sull’acqua – Kandinsky Quartet Suona Beethoven
Prosegue l’edizione 2026 del Festival Musica sull’Acqua in programma dal 3 al 26 luglio sul Lago di Como tra Colico, Como, Gravedona e Pianello del Lario. Tra i percorsi tematici della 22° edizione del Festival, un ruolo centrale è affidato al focus dedicato a Ludwig van Beethoven, del quale nel 2027 ricorreranno i 200 anni dalla morte.
Un itinerario che esplora l’eredità artistica del compositore e la straordinaria attualità del suo pensiero musicale attraverso il quartetto d’archi, una delle forme più alte della musica da camera.
Il ciclo si concluderà domenica 19 luglio alle 21.00, nella Chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona, con il Kandinsky Quartet, formazione tra le più interessanti della scena cameristica contemporanea, vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo e del Concorso Boccherini, che interpreterà il Quartetto in re maggiore op. 18 n. 3 e il Quartetto in do maggiore op. 59 n. 3, completando il percorso dedicato ai Quartetti di Beethoven.
Biglietti e abbonamenti acquistabili online su Vivaticket o presso la biglietteria del Festival in loco da un’ora prima dell’inizio dei concerti. Servizio di prenotazione telefonica al numero +39 350 529 5856. E-mail: biglietteria@festivalmusicasullacqua.org.