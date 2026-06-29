Festival Musica sull’Acqua: Ottorino Respighi e Johannes Brahms
Venerdì 3 luglio alle 21.00, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Piona a Colico, si inaugura l’edizione 2026 del Festival Musica sull’Acqua con un concerto dedicato a due grandi protagonisti della musica europea: Ottorino Respighi e Johannes Brahms.
In uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Como, il pubblico sarà accompagnato in un percorso musicale che intreccia il lirismo e i colori orchestrali di Respighi con la profondità espressiva e la ricchezza melodica di Brahms. Un appuntamento di grande intensità artistica che apre il festival celebrando il dialogo tra tradizione, paesaggio e musica.
A questo link il programma dell’intero Festival.
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Lecco
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29 Giugno 2026
35°C
cielo coperto
Previsioni orarie
16:00
25°/33°°C 1 mm 100% 11 mph 52% 1020 mb 0 mm/h
19:00
28°/31°°C 1 mm 100% 5 mph 60% 1020 mb 0 mm/h
22:00
28°/29°°C 0 mm 0% 6 mph 76% 1022 mb 0 mm/h
01:00
26°/26°°C 0 mm 0% 5 mph 83% 1020 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 73% 1019 mb 0 mm/h
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