Festival Musica sull’Acqua: Ottorino Respighi e Johannes Brahms

Venerdì 3 luglio alle 21.00, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Piona a Colico, si inaugura l’edizione 2026 del Festival Musica sull’Acqua con un concerto dedicato a due grandi protagonisti della musica europea: Ottorino Respighi e Johannes Brahms.

In uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Como, il pubblico sarà accompagnato in un percorso musicale che intreccia il lirismo e i colori orchestrali di Respighi con la profondità espressiva e la ricchezza melodica di Brahms. Un appuntamento di grande intensità artistica che apre il festival celebrando il dialogo tra tradizione, paesaggio e musica.

A questo link il programma dell’intero Festival.