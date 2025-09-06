RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
21.1 C
Comune di Lecco
sabato, Settembre 6, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Festival Nazionale Borghi più belli d’Italia a Bellano

Da Venerdì 26 a Domenica 28 settembre Bellano ospiterà la 17° Edizione del Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, il più importante evento annuale dell’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” con un programma che porterà a Bellano e sul Lario i delegati degli oltre 200 borghi provenienti da tutta Italia per tre giorni dedicati alla cultura e alle tradizioni delle eccellenze italiane con l’organizzazione di convegni, workshop, momenti di spettacolo ed eventi diffusi in tutto il borgo di Bellano.

Tags: ,

Data

26 - 28 Settembre 2025

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 26 - 28 Settembre 2025

Luogo

Bellano
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -