Festival Nazionale Borghi più belli d’Italia a Bellano
Da Venerdì 26 a Domenica 28 settembre Bellano ospiterà la 17° Edizione del Festival Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia, il più importante evento annuale dell’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” con un programma che porterà a Bellano e sul Lario i delegati degli oltre 200 borghi provenienti da tutta Italia per tre giorni dedicati alla cultura e alle tradizioni delle eccellenze italiane con l’organizzazione di convegni, workshop, momenti di spettacolo ed eventi diffusi in tutto il borgo di Bellano.