Festival “Raccontami la montagna” – Incontro con Michele Sasso

Prosegue il festival Raccontami la montagna, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, con la collaborazione delle associazioni CAI Valmadrera, SEV e OSA.

Il 5° appuntamento si terrà Sabato 18 Ottobre alle 16.30 presso il Rifugio SEV – Pianezzo a Valmadrera e vedrà protagonista Michele Sasso con il suo saggio Montagne immaginarie; a presentare l’autore sarà Pietro Corti. Seguirà un aperitivo conviviale.

Michele Sasso è giornalista e scrittore. Collabora con La Stampa e si occupa da anni di ambiente, montagna e trasformazioni sociali e territoriali. Ha scritto per diverse testate, tra cui L’Espresso, Il Fatto Quotidiano, Altreconomia e Radio Popolare, e insegna comunicazione giornalistica e storytelling alla Scuola Mohole di Milano.

Montagne immaginarie racconta la necessità di reinventare l’identità della montagna contemporanea, tra la fine della snow economy e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo. Un viaggio che interroga il futuro dei territori alpini, sospesi tra innovazione, sperimentazione e rischio di artificializzazione.

Per chi desidera salire in gruppo, il ritrovo alla stanga è fissato alle 15.00. È disponibile inoltre un servizio di trasporto con jeep (a/r o tratta singola) al costo di 5 euro a persona, con partenza sempre dalla stanga di Oneda tra le 15.30 e le 15.45. Ritorno al termine dell’evento (o della cena per chi intende fermarsi) con prenotazione via mail a: info@rifugiosev.it.