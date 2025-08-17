RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Festival Tra Lago e Monti – “Two Worlds (Due Mondi)”

Giovedì 21 Agosto alle 21.00, presso il Palcoscenico sul Lago e Corenno Plinio, a Dervio, si terrà il concerto Two Worlds(Due Mondi). L’ingresso è libero. 

Un concerto ormai tradizionale nell’ambito del Festival Tra Lago e Monti che propone la suggestiva e unica fusione delle timbriche del sassofono e della chitarra, attraverso la rilettura di capolavori della tradizione classica accanto pagine del ‘900 con una particolare attenzione alla dimensione internazionale del tango, alla canzone italiana d’autore e alla musica americana, incisi in un nuovissimo CD.

 

Data

21 Agosto 2025

Ora

21:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 21 Agosto 2025
  • Ora: 15:00

Luogo

Palcoscenico sul Lago a Corenno Plinio - Dervio
