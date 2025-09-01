Festival Vivi Sostenibile 2025

Come ogni anno, anche per il 2025 la Cooperativa Mondo Equo e dell’Associazione Equosolidale Lecco ODV ha organizzato il Festival Vivi Sostenibile. L’iniziativa gode del patrocinio dei comuni di Lecco, Calolziocorte e Mandello del Lario, comuni nei quali si trovano le botteghe del commercio equo e solidale della cooperativa.

Quest’anno si terrà i giorni 5-6-7 settembre, in Piazza Mercato a Mandello del Lario.

Sono previsti incontri interessanti per affrontare temi attuali e cultura, pranzi e cene con prodotti equosolidali o di piccole aziende produttrici lecchesi, musica e tanti banchetti per conoscere realtà nazionali e locali che si occupano di economia solidale, di cultura, di tutela e promozione della pace e del bene comune.

Il programma è molto ricco. Si parlerà di Gaza e di emergenze mondiali a cura di Medici senza Frontiere, Amnesty International, Don Andrea Zolli, con la partecipazione del comitato lecchese Stop al Genocidio, di realtà carcerarie che propongono percorsi di impegno lavorativo e recupero per i carcerati, di finanza, di cacao del Togo e di caffé del Perù, di curiosità sui formaggi di produzione locale, di prodotti di bellezza di alta qualità Natyr, equosolidali ed ecologici nonché di autoproduzione di cosmetici. Insomma, un’ampia scelta di temi, compreso un torneo di burraco il cui ricavato sarà dedicato a Medici senza Frontiere.

Verrà esposta una significativa mostra di disegni dei bambini di Gaza: HeArt.

Tutti i dettagli possono essere trovati a questo link.