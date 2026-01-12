Sabato 17 e Domenica 18 Gennaio si svolgeranno a Colico le Festività di Sant’Antonio organizzate dalla Parrocchia di San Fedele e dalla Parrocchia di San Bernardino.

Presso la Parrocchia di San Fedele, Sabato 17 Gennaio dalle 19.00 si terrà la cena in compagnia all’Oratorio, con menù a base di trippa e stinco di maiale al forno. Domenica 18 Gennaio alle 10.00 è prevista la Santa Messa con benedizione del sale e del pane, mentre nel pomeriggio, alle 14.00, si terrà la benedizione di animali, mezzi agricoli e veicoli, seguita dall’incanto dei canestri.

Presso la Parrocchia di San Bernardino invece l’appuntamento è per Domenica 18 Gennaio con la Santa Messa e la benedizione del sale e del pane di Sant’Antonio. Nel pomeriggio, dalle 14.30 canto dei Vespri e benedizione degli animali, delle auto e dei mezzi agricoli. Ogni partecipante potrà concorrere all’estrazione di un cesto di prodotti.