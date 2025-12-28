Fiaccolata dei bambini
Martedì 30 Dicembre, dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre cento bambini, tornerà la Fiaccolata dei bambini, evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, organizzato dall’Associazione Le Nostre Radici e dalla Biblioteca di Indovero, in collaborazione con l’Azienda Agricola “Indovino”.
L’appuntamento è a Narro, frazione di Casargo, alle 16.30, davanti alla Chiesa di San Rocco. Da qui partirà l’allegro corteo, accompagnato dagli zampognari, che percorrerà il sentiero nel bosco fino alla Vigna di Indovero, dove ad attendere i partecipanti ci sarà una gustosa merenda in compagnia. Un’atmosfera suggestiva, tra luci e il fascino di una giornata invernale di fine anno, regalerà emozioni a grandi e piccini.
