Torna sabato 16 Marzo a Valgreghentino (in località Ganza) la Fiera di San Giuseppe. Per tutto il giorno ci saranno, a partire dalle 8.00, bancarelle di hobbisti e prodotti del territorio, stand delle associazioni, gonfiabili per i bambini, servizio bar, patatine e frittelle.

Per gli espositori è possibile partecipare contattando via mail la pro loco di Valgreghentino a: Prolocovalgre@gmail.com