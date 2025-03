Domenica 16 Marzo torna la Fiera di San Giuseppe a Valgreghentino, un’occasione sociale con tante attività per tutti e un programma ricco di iniziative. Per tutto il giorno saranno espposte bancarelle di hobisti e prodotti del territorio e stand delle Associazioni. Saranno inoltre presenti gonfiabili per bambini e un servizio bar.

Il programma della giornata si strutturerà come segue: