RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 22, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Fili d’acqua e d’ingegno: eredità vive del nostro territorio. Dalla storia alle innovazioni, racconti che plasmano il futuro

Prenderà il via giovedì 24 settembre alle 18.30, presso l’Hangar Manzoni di Pescarenico, il ciclo di conferenze Fili d’acqua e d’ingegno: eredità vive del nostro territorio. Dalla storia alle innovazioni, racconti che plasmano il futuro, promosso dalla Delegazione FAI di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco.
Un percorso dedicato alla scoperta di alcune delle realtà che hanno contribuito a costruire la storia economica, sociale e architettonica del territorio lecchese, mettendo in relazione il patrimonio del passato con le trasformazioni e le innovazioni che continuano a caratterizzare il nostro territorio.
La prima conferenza, dal titolo L’industria della seta nel territorio lecchese. Dalle origini al XX secolo e L’architettura del Setificio Monti, sarà dedicata a un viaggio nella storia della seta sul ramo lecchese del Lago di Como.
La conferenza si svilupperà in due momenti. Il primo, Giovedì 24 Settembre alle 18.30, ripercorrerà la nascita e la diffusione dell’industria serica, tra filande, setifici e innovazioni che hanno segnato profondamente la storia locale, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio.
Il secondo momento, Sabato 26 Settembre alle 10.30, ci porterà alla scoperta del Setificio Monti, oggi Museo Civico di Abbadia Lariana: un luogo straordinario in cui architettura, tecnologia e memoria del lavoro si incontrano, restituendoci l’immagine di un’epoca e di una delle più importanti testimonianze di archeologia industriale del Lecchese.
A condurre il pubblico in questo percorso saranno Barbara Cattaneo e Marta Grimoldi, che approfondiranno rispettivamente la storia dell’industria della seta e il valore architettonico e storico del Setificio Monti.
L’incontro vuole essere un’occasione per riscoprire un patrimonio significativo del territorio e comprendere il profondo legame tra acqua, lavoro, industria, innovazione e architettura, elementi che hanno contribuito a plasmare la storia del Lecchese. Al termine della conferenza seguirà un aperitivo, un piacevole momento conviviale per continuare a condividere idee e conversare insieme.
 
Tags: , , , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
22 Settembre 2026
temperature icon 24°C
cielo sereno
58 %
1019 mb
4 mph
Raffica di Vento: 6 mph
Nuvole: 10%
Visibilità: 10 km
Alba: 06:09
Tramonto: 18:21
Previsioni orarie
16:00
temperature icon
24°/25°°C 0 mm 0% 3 mph 59% 1020 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
22°/23°°C 0 mm 0% 1 mph 66% 1020 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
20°/21°°C 0 mm 0% 2 mph 77% 1023 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
19°/19°°C 0 mm 0% 2 mph 69% 1026 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
19°/19°°C 0 mm 0% 1 mph 69% 1025 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -