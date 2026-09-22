Prenderà il via giovedì 24 settembre alle 18.30, presso l’Hangar Manzoni di Pescarenico, il ciclo di conferenze Fili d’acqua e d’ingegno: eredità vive del nostro territorio. Dalla storia alle innovazioni, racconti che plasmano il futuro, promosso dalla Delegazione FAI di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco.

Un percorso dedicato alla scoperta di alcune delle realtà che hanno contribuito a costruire la storia economica, sociale e architettonica del territorio lecchese, mettendo in relazione il patrimonio del passato con le trasformazioni e le innovazioni che continuano a caratterizzare il nostro territorio.

La prima conferenza, dal titolo L’industria della seta nel territorio lecchese. Dalle origini al XX secolo e L’architettura del Setificio Monti, sarà dedicata a un viaggio nella storia della seta sul ramo lecchese del Lago di Como.

La conferenza si svilupperà in due momenti. Il primo, Giovedì 24 Settembre alle 18.30, ripercorrerà la nascita e la diffusione dell’industria serica, tra filande, setifici e innovazioni che hanno segnato profondamente la storia locale, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio.

Il secondo momento, Sabato 26 Settembre alle 10.30, ci porterà alla scoperta del Setificio Monti, oggi Museo Civico di Abbadia Lariana: un luogo straordinario in cui architettura, tecnologia e memoria del lavoro si incontrano, restituendoci l’immagine di un’epoca e di una delle più importanti testimonianze di archeologia industriale del Lecchese.

A condurre il pubblico in questo percorso saranno Barbara Cattaneo e Marta Grimoldi, che approfondiranno rispettivamente la storia dell’industria della seta e il valore architettonico e storico del Setificio Monti.

L’incontro vuole essere un’occasione per riscoprire un patrimonio significativo del territorio e comprendere il profondo legame tra acqua, lavoro, industria, innovazione e architettura, elementi che hanno contribuito a plasmare la storia del Lecchese. Al termine della conferenza seguirà un aperitivo, un piacevole momento conviviale per continuare a condividere idee e conversare insieme.