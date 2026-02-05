Prosegue a Vercurago il laboratorio culturale per adulti e terza età con un incontro curato dalla filosofa e bioeticista Magda Fontanella dal titolo Filosofia come occasione di consapevolezza e crescita. L’appuntamento, gratuito, è per Venerdì 6 Febbraio alle 16.30 presso il Salone Oratorio Don Bosco di Vercurago.

Magda Fontanella, laureata in filosofia con una specializzazione in bioetica e un dottorato di ricerca in ambito umanistico interdisciplinare (psicologia, filosofia e neuroscienze), lavora nel settore sanitario come filosofa e bioeticista dal 2011, tenendo corsi di formazione e consulenze su casi clinici e conducendo incontri di discussione sui temi etici della medicina. E’ parte di un’equipe che si occupa di pazienti in stato vegetativo, occupandosi dei famigliari e del personale di cura. Ama scrivere di filosofia e di come questa meravigliosa disciplina possa essere uno stile di vita. Durante l’incontro si affronterà la filosofia come stile di vita che mediante l’esercizio del pensiero aiuta ad affrontare le sfide grandi e piccole a cui l’esistenza umana ci mette di fronte, passando per le questioni di senso che inevitabilmente, almeno una volta nella vita, ogni essere umano si pone: che senso ha la mia vita? Sono felice? Che senso ha il dolore? Cos’è la speranza?