In occasione dell’8 marzo l’amministrazione comunale di Valmadrera propone ‘Fiori di loto – Storie in musica di donne resilienti’, una serata concerto con brani musicali scelti per la loro valenza e, per ciascuno, una presentazione del contesto sociale e culturale di riferimento. Sul palco le musiciste e cantautrici Sara Velardo, Laf (Francesca Sabatino) e Sue (Susanna Cisini).

Lo spettacolo è stato pensato con l’obiettivo di trasmettere alle donne la consapevolezza che si deve far sentire la propria voce, resistendo e infine vincendo sulle avversità che ancora oggi, purtroppo, ognuna deve affrontare senz’altro motivo che il proprio genere.

L’evento si terrà Venerdì 7 marzo alle 21.00, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, con ingresso libero e gratuito.