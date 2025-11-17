RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Flash Mob per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il gruppo Ora Basta di Merate, da anni impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne e nella promozione di una cultura libera da stereotipi di genere, annuncia il calendario dei prossimi eventi aperti alla cittadinanza, organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sabato 22 novembre , alle 11.00, a Piazza Prinetti a Merate, ci sarà un Flash Mob in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come ogni anno, Ora Basta invita la cittadinanza a partecipare al Flash mob per ribadire l’impegno contro ogni forma di violenza.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione in primo piano degli uomini che desiderano prendere posizione pubblicamente contro soprusi e discriminazioni nei confronti delle donne, per costruire insieme una società più giusta, rispettosa e consapevole.

