Flashmob “Abbattiamo il muro del sessismo”

L’8 Marzo alle 11.00 in Piazza della Chiesa a Osnago si terrà un Flashmob dal titolo “Abbattiamo il muro del sessismo“. L’iniziativa è stata pensata come reazione a tutte quelle espressioni umilianti che ogni donna, nel corso della sua vita, si è sentita rivolgere, provocando imbarazzo e facendo sentire discriminata. Durante il flashmob le partecipanti scriveranno su un biglietto le frasi che, come donne, non vogliono più sentirsi dire e le inseriranno in forma anonima nelle scatole che si trovano:

a Osnago – ARCI La Lo.Co., Spazio Aperto, Biblioteca

a Lomagna – Associazione Ale G

a Mezzago – Bloom

a Cernusco Lombardone – Scuola Secondaria di Primo Grado G. Verga

a Merate – Liceo Statale Agnesi