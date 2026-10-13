“Forme dell’anima” mostra dedicata a Carla Ferracini
A Garlate prende vita la mostra Forme dell’anima, un percorso espositivo in ricordo della professoressa e artista Carla Ferracini. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con associazioni culturali locali, mette in luce sculture e dipinti che raccontano la poetica dell’anima attraverso materiali e forme diverse.
La mostra si terrà presso la Sala Espositiva del Comune da Sabato 10 a Sabato 24 Ottobre e sarà visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00.
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Lecco
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