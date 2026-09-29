Mercoledì 7 ottobre, alle 21.00, la Basilica di San Nicolò a Lecco ospiterà lo spettacolo Francesco e l’infinitamente Piccolo – Francesco d’Assisi: la sua storia e la sua poesia. L’opera, interpretata e diretta da Lucilla Giagnoni con le musiche di Paolo Pizzimenti, è ispirata al celebre libro di Christian Bobin.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Fondazione Teàrte Lecco e la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, guidata dal prevosto Mons. Bortolo Uberti, che ha accolto con favore la proposta di ospitare l’evento. Questo appuntamento speciale rappresenta un momento di forte valore per la vita culturale lecchese: la Fondazione ha infatti scelto di portare temporaneamente la propria programmazione in uno spazio alternativo e suggestivo, offrendo alla cittadinanza un evento di alta qualità che unisce arte, musica e spiritualità.

Al centro della rappresentazione vi è la figura di San Francesco d’Assisi, esplorata nella sua dimensione umana e universale per raccontare la sua straordinaria capacità di parlare ancora al presente. La serata si inserisce come una tappa significativa all’interno del percorso già tracciato per la stagione teatrale 2026/2027.