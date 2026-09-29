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mercoledì, Settembre 30, 2026
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Francesco Talarico presenta il suo romanzo “La rumanza di Aivanò”

Venerdì 2 ottobre l’auditorium “Cesare Golfari” di Galbiate ospiterà Francesco Talarico, il quale, alle 18.00, presenterà il suo romanzo La rumanza di Aivanò.

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