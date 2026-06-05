Franco Faggiani presenta il suo libro “La luce del primo mattino”

Martedì 9 Giugno, alle 21.00, presso la Biblioteca di Lomagna, Franco Faggiani, giornalista e scrittore, presenterà il suo ultimo libro La luce del primo mattino. Il romanzo ha come centro le figure dei primi bancarellai della Lunigiana, librai ambulanti che hanno dato vita a uno dei premi letterari tuttora più prestigiosi d’Italia. La storia commuove con ricordi di amicizia nati vendendo libri e adattandosi ai cambiamenti. Gli incontri sono liberi e gratuiti.