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lunedì, Luglio 6, 2026
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Fresche Letture: letture per bambini e famiglie

Sabato 11 Luglio, il parchetto della Scuola di Viale Sommi Picenardi a Olgiate Molgora ospita Fresche Letture, un evento per famiglie con bambini dai 2 ai 4 anni. L’orario di inizio è alle 10.00 e l’ingresso è libero.

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