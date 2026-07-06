Fresche Letture: letture per bambini e famiglie
Sabato 11 Luglio, il parchetto della Scuola di Viale Sommi Picenardi a Olgiate Molgora ospita Fresche Letture, un evento per famiglie con bambini dai 2 ai 4 anni. L’orario di inizio è alle 10.00 e l’ingresso è libero.
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Lecco
Lecco
6 Luglio 2026
32°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
29°/31°°C 0 mm 0% 4 mph 46% 1016 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 0.2 mm 20% 4 mph 55% 1018 mb 0 mm/h
01:00
23°/23°°C 0 mm 0% 4 mph 64% 1020 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 5 mph 57% 1020 mb 0 mm/h
07:00
26°/26°°C 0 mm 0% 2 mph 48% 1020 mb 0 mm/h
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