In occasione della Festa della Donna, la giornalista Chiara Pasqualetti Johnson sarà ospite del Lions Club Castello Brianza Laghi in una serata dedicata a una delle figure femminili più iconiche della storia dell’arte, Frida Kahlo. L’incontro, a ingresso gratuito, si terrà a Oggiono alle ore 21.00 di Giovedì 6 marzo presso l’Auditorium dell’ICS Marco d’Oggiono.

Chiara Pasqualetti Johnson, autrice del volume “Frida. Donna, artista, icona”, condurrà i presenti in un percorso narrativo che, anche attraverso una accurata documentazione fotografica, farà comprendere come le emozioni più profonde e i dolori più segreti di una donna siano stati il motore propulsore di una grande creatività artistica, capace di far diventare l’artista messicana simbolo non solo di una pittura nuova e moderna ma anche, e soprattutto, della Donna d’avanguardia.

Nel 2021 Chiara Pasqualetti Johnson è stata inserita da Forbes Italia tra le 100 Wonder Women dell’anno, donne di successo accomunate da leadership e creatività vincenti.