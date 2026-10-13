Venerdì 16 ottobre alle 21.00 Spazio Aperto a Osnago ospiterà Futuro Moderno, una sonorizzazione di immaginari visivi modernisti provenienti da un futuro passato. Détournement post-industriale di documentari, film educativi e pubblicità d’archivio, iniettati di ottimismo e celebrazione del progresso.





Il progetto è ideato e girato da Domenico Morreale, mentre la sonorizzazione è stata affidata a Sokushinbutsu Project.

Il termine 即身仏 [Sokushinbutsu] (“lett. Buddha nel proprio”) si riferisce ad un particolare rituale buddhista, praticato a partire dal XII° secolo da alcuni monaci giapponesi che, attraverso una lunga e dolorosa preparazione mentale, fisica e alimentare, culminante nella morte, predisponevano i loro corpi ad un processo di auto-mummificazione. àA marzo 2021 esce il primo lavoro 即身仏 per l’etichetta italiana IÖR.

Nel gennaio 2022 esce “5980 – Patto Generazionale” per l’etichetta norvegese TIBProd. Nel dicembre 2022 esce l’EP di 3 brani “Kristu”, e ad aprile 2023 esce il terzo LP dal titolo “The Yōkai Codex”. Entrambi i lavori sono prodotti

sempre dall’etichetta italiana IÖR.