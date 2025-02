Galbiate, riprendono le proiezioni al Cardinal Ferrari

Riprendono le proiezioni al Cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate. Di seguito il programma.

Alle ore 21 venerdì 28 febbraio, lunedì 3 e giovedì 6 marzo (al giovedì sempre doppia proiezione, alle ore 15 e alle ore 21) Una notte e New York, di Christy Hall al suo esordio alla regia con Sean Penn e Dakota Johnson: un film singolare, un lungo viaggio in taxi dall’aeroporto di JFK di New York in direzione di Manhattan: dalla principale diffidenza tra la giovane donna e l’uomo maturo nasce un dialogo, un legame fatto di confidenze e nuove conoscenze. Da vedere.

Il 7, 10 e 13 marzo, Better Man, biopic musicale atteso soprattutto dal pubblico più giovane che racconta in un modo alquanto bizzarro la storia della famosa popstar britannica Robbie Williams, qui con le sembianze di uno… scimpanzé, dagli anni dei Take That alla grande carriera da solista: una vita spericolata, non senza discese e risalite.

Si cambia genere con Il mio giardino persiano, il 14, 17 e 20 marzo: la commedia sentimentale è la storia di una vedova settantenne di Teheran che invita nella sua casa un anziano tassista pure molto solo. L’incontro inaspettato diventerà qualcosa di indimenticabile. Film molto amato al Festival di Berlino che sfida con dolcezza regole e convenzioni.

September 5 – La diretta che cambiò la storia, sullo schermo il 21, 24 e 27 marzo: siamo alle Olimpiadi Monaco del 1972, un commando di militanti palestinesi assalta gli appartamenti della delegazione israeliana uccidendo due persone e prendendone in ostaggio nove. La tv americana ABC, all’epoca la prima emittente a trasmettere in diretta l’evento sportivo, trasforma la tragedia in un evento mediatico, cambiando la storia.

Ed ecco il premio alla migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia 2024, Io sono ancora qui, con una Fernanda Torres candidata all’Oscar come la pellicola diretta da Walter Salles. Il film in programma il 28, 31 marzo e 3 aprile, punta i riflettori sulla resilienza, sulla dignità, sulla forza di una donna durante la dittatura militare del Brasile. Siamo nel 1971: Rubens Paiva, ex deputato laburista, viene portato via da casa da un manipolo di sconosciuti armati. Sarà la moglie Eunice a battersi per la ricerca della verità e per proteggere i cinque figli. Davvero potente.

Ultimo film, Noi e loro, di questa quarta parte del cineforum arriva dalla Francia e ha affascinato Venezia dove è stato premiato con la Coppa Volpi il suo protagonista, Vincent Lindon. Un padre ferroviere cinquantenne cresce da solo i due figli dopo la morte della moglie. A preoccuparlo è Fus che si sta avvicinando pericolosamente ai gruppi giovanili dell’estrema destra. Un rapporto padre-figlio difficile, a tratti drammatico, ma che lascia spazio anche alla speranza dettata dall’amore. Proiettato venerdì 4, lunedì 7 e giovedì 10 aprile.

Il biglietto di entrata costa 5,50 euro (al giovedì alle ore 15 solo 5 euro). Esiste la possibilità di abbonarsi a 50 euro per 13 film.

I biglietti sono online sul sito www.cferrari.it dove tutta la programmazione del C. Ferrari è facilmente consultabile.

Qui le locandine per i programmi.