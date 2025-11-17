Il gruppo Ora Basta di Merate, da anni impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne e nella promozione di una cultura libera da stereotipi di genere, annuncia il calendario dei prossimi eventi aperti alla cittadinanza, organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Venerdì 21 novembre alle 20.45, presso l’Aula Magna I.C.S. Don Poitinger a La Valletta Brianza, si terrà una Gara di Poetry Slam. Si tratta di una competizione di poesia performativa in cui il pubblico diventa giudice e decreta il vincitore.

A sfidarsi sul palco: Daniele Rossi, Martina Lauretta, Filippo Capobianco e Irene Consonni. Un momento artistico coinvolgente, per raccontare attraverso la parola temi personali e sociali, inclusi quelli legati alla violenza e agli stereotipi di genere.