martedì, Ottobre 7, 2025
Gara Sociale di Marcia Alpina del C.A.I. Strada Storta

Domenica 12 Ottobre si terrà la tradizionale Gara Sociale di Marcia Alpina del C.A.I. Strada Storta, un’occasione per trascorrere una giornata di sport, divertimento e amicizia lungo i sentieri che conosciamo e amiamo. Le iscrizioni apriranno alle 8.30 in Piazza della Vittoria a Lecco, mentre la gara inizierà alle 9.00. Le premiazioni si troveranno al termine della manifestazione presso l’oratorio di Acquate.

Il giorno dell’attività sarà attivo il numero di cellulare +39 351 8132140, al quale potrete rivolgervi per qualsiasi necessità o informazione.

