Gara Sociale di Marcia Alpina del C.A.I. Strada Storta
Domenica 12 Ottobre si terrà la tradizionale Gara Sociale di Marcia Alpina del C.A.I. Strada Storta, un’occasione per trascorrere una giornata di sport, divertimento e amicizia lungo i sentieri che conosciamo e amiamo. Le iscrizioni apriranno alle 8.30 in Piazza della Vittoria a Lecco, mentre la gara inizierà alle 9.00. Le premiazioni si troveranno al termine della manifestazione presso l’oratorio di Acquate.
Il giorno dell’attività sarà attivo il numero di cellulare +39 351 8132140, al quale potrete rivolgervi per qualsiasi necessità o informazione.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..