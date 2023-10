GENICO IN FESTA – Tra ricordi e tradizioni.

A partire dalle ore 19,00 sarà possibile gustare il menù O.D.G ( Origine di Genico ) composto da : Trippa – Salumi – Formaggi tipici, vino, torta e caffè – POSSIBILITA’ MENU’ BAMBINI – Musica in compagnia del “Duo Acustico Live”

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione: 338.5960026 / 339.1762180 ( in ore serali ). Non si possono garantire variazioni di menù per diete o intolleranze alimentari. Parte del ricavato sarà devoluto all’Asilo di Lierna. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi. Vi aspettiamo numerosi!