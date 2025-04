GeoCult 2025

Dopo il grande successo della prima edizione, GeoCult torna a Lecco dal 2 all’11 maggio con un programma ricco di eventi, esperienze e approfondimenti dedicati alle geoscienze, alla natura e alla storia del territorio.

L’evento comprende convegni, talk scientifici, laboratori interattivi, mostre immersive e spettacoli divulgativi: un viaggio tra scienza, cultura e ambiente, pensato per famiglie, studenti, cittadini e appassionati di geologia e scienza.

Di seguito il programma di mostre ed eventi che si terranno durante il Festival.

Dal 2 all’11 maggio: Esposizione fotografica “I mille volti del pianeta terra” di Marco Stoppato in Piazza Cermenati.

L’esposizione è uno sguardo spettacolare sulla natura attraverso gli scatti del vulcanologo e fotografo.

Dal 2 all’11 maggio: Mostra “In fondo al lago: le imprese di Pietro Vassena” a Palazzo delle Paure.

La mostra è un omaggio al visionario inventore lecchese e alla sua passione per l’acqua come fonte d’ispirazione. Allestimento a cura di Arch. Francesca Turchi in collaborazione con Archivio Vassena.

Sabato 3 maggio, alleore 21:00: Incontro con “La fisica che ci piace. Conferenza con il Professor Vincenzo Schettini“. L’amatissimo divulgatore scientifico di “La Fisica Che Ci Piace” porta a GeoCult il suo entusiasmo per la scienza in un talk coinvolgente e interattivo.

In caso di bel tempo l’incontro, gratuito e senza prenotazione, si terrà in Piazza Garibaldi a Lecco, mentre in caso di pioggia sarà spostato presso l’Auditorium “Casa dell’Economia”, in cui i posti sono limitati e sarà necessaria la prenotazione.

Domenica 4 maggio, alle ore 10:00: Incontro “Prevenzione e sicurezza sul lago“, un’occasione unica per scoprire la sicurezza attraverso le dimostrazioni dell’Esercito italiano.

GeoCult offre anche, Dal 5 al 10 maggio, Laboratori scientifici e artistici per le scuole.

L’acqua del nostro lago e la geologia: i paesaggi modellati e percorsi dall’acqua, con approfondimenti sulle relazioni tra l’uomo e il territorio.

I laboratori hanno la durata di circa 1,5/2 ore con inizio alle 9:00, alle 11:00 e alle 14:00.

Per info e prenotazioni scrivere a geo@eliante.it

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di GeoCult e alla locandina del Festival.