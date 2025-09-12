Giacinta Cavagna presenta il suo libro “Un milione di scale”

Il Comune di Valmadrera, in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco e la famiglia Gavazzi, propone per Domenica 21 Settembre alle 17.00 un appuntamento speciale presso Villa Gavazzi.

Giacinta Cavagna di Gualdana, docente di Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Milano, sarà ospite a Villa Gavazzi per presentare il suo nuovo romanzo “Un milione di scale”, in uscita a settembre.

Dopo il grande successo del suo esordio narrativo La fabbrica delle tuse Cavagna torna con un’appassionante saga familiare che racconta la storia dei fratelli Bocconi e della nascita de La Rinascente, uno dei luoghi di culto dello shopping italiano e internazionale, vetrina di stile e motore di innovazione del costume.

Il romanzo ripercorre, con una ricostruzione storica documentata e coinvolgente, le vicende di tre generazioni di donne – Bice, Eleonora e Cristina, rispettivamente nonna, madre e figlia – che, lavorando tra le ampie scale della Rinascente, costruiscono il proprio futuro in un’Italia in rapida trasformazione tra Ottocento e Novecento. Un intreccio di sogni, ambizioni e vita quotidiana, in cui la storia personale e quella imprenditoriale si fondono in un affresco vivido e appassionante.

L’incontro si svolgerà nel cortile di Villa Gavazzi (via Manzoni 4), offrendo al pubblico l’occasione di unire la scoperta del patrimonio storico-artistico di Valmadrera a un momento di approfondimento letterario.