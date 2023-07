Gian Pietro Elli: Sof’ja

L’autore, Gian Pietro Elli, conversa con la giornalista Chiara Ratti

Quanto ci importa davvero del mondo e della sofferenza degli altri? Sullo sfondo del conflitto in Ucraina e dell’emergenza migranti, un ex attore, conquistatore seriale, si innamora perdutamente di una giovane donna russa che alle ragioni dell’amore deve opporre la ragion di Stato ed è custode di un inconfessabile segreto. Coinvolti in un sadico esperimento sociale, i protagonisti di un romanzo che intreccia disincanto e passione sono costretti a fare i conti con il proprio passato. Per provare a immaginare un disperato futuro.

Gian Pietro Elli, giornalista professionista comasco, classe 1963. Ha pubblicato “Eva Kant” (Lietocolle); il reportage “La Ticosa non c’è più” (Pozzoni); il racconto lungo “C’eravamo eccome” (Ibis edizioni); le raccolte “Indecenze” (Macchione editore) e “C’è tempo per tutto” (fra i premiati al concorso internazionale di Sestri Levante); i romanzi “L’ultima vita – Margot e i suo demoni” (Pluriversum) e “Messa in scena – Intervista all’assassino” (Macchione). È alla prima pubblicazione con Porto Seguro Editore